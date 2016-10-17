ضبط 15 طن سكر مدعم بحوزة تاجر لبيعهم بسعر أعلى فى السويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، من ضبط تاجر يخزن 15 طن سكر مدعم من أجل بيعهم بأعلى من سعرهم، واعترف المتهم بحصوله على حصص تموينية مدعمة من تموين السويس.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لمباحث التموين بقيام تاجر يدعى "على. أ. ع" بتخزين حصص تموينية من السكر حصل عليها لتوزيعها على المواطنين ثم قام بإخفائها.

وقامت قوات الشرطة بمداهمة مخزن التاجر ضبط 15 طنا و400 كيلو سكر مدعم يستعد لبيعهم بأعلى من سعرهم المقرر.

حرر محضر بالواقعة رقم 9241 لسنة 2016 بقسم شرطة السويس، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة بالسويس.

أطنان السكر المضبوط

التاجر المتهم