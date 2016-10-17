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بالصور.. مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

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مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقامت أقسام جوازات (بيلا ، أبوتيج، السويس، الزقازيق، العجوزة، الفيوم، بورسعيد، 15 مايو، قسم الوثائق بالمصلحة، إدارة المراقبة والتسجيل، إدارة الإقامة، إدارة الجنسية)، باستقبال 20 مواطنا، جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة؛ وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لـ20 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

 

 

 

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