تموين المنيا يضبط 39 طنا من مواد غذائية و 325 كيلو لحوم غير صالحة بمركزين

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 4 قضايا مخالفة خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مفتشي تموين ابوقرقاص وملوي ومباحث التموين ، وذلك في إطار ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، إن الحملات أسفرت عن ضبط 23 طن من السكر بمركز ومدينة ابوقرقاص بدون فواتير أو مستندات وذلك بغرض البيع في السوق السوداء والتربح بطريق غير مشروع ، بالإضافة إلى ضبط 16طن و400 كيلو من الأرز معبأ بدون فواتير .

وفى مركز ومدينة ملوي، تم مصادرة 325 كيلو من اللحوم البلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات الجزارة ، كما تم تحرير عدد من المحاضر تنوعت مابين ( عدم صلاحية ـ شهادات صحية ـ عدم الإعلان ـ عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل).

وأضاف وكيل الوزارة انه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.