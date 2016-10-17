إزالة 386 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 386 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 12 فدان و 6 قيراط و13 سهم بمراكز المنيا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أوضح المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا أن الحملة أسفرت عن إزالة 43 حالة بالعدوة بمساحة فدان و10قيراط و14 سهم وعدد29 حالة بمركز مغاغة بمساحة فدان وقيراط و12 سهم وعدد 39حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و17قيراط و8 سهم وحالتين بمركز مطاي بمساحة قيراط وعدد135حالة بسمالوط بمساحة 3فدان و قيراط وعدد10 حالات بمركز المنيا بمساحة 7قيراط وعدد6 حالات في مركز أبوقرقاص بمساحة 2 قيراط و 9سهم و عدد112 حالة بملوي بمساحة 4 فدان و 4 قيراط و18 سهم وعدد 9 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 8 قيراط و12 سهم بالإضافة إلي حالة إصلاح زراعي بمساحة 12 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.