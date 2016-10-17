بالصور ..سحب 213 عينة مياه عشوائية من المدارس بالدقهلية

كشفت مديرية الصحة بالدقهلية فى المحافظة مرور لجنة على المدارس الواقعة فى نطاق الإدارات الصحية (المنصورة – طلخا – شربين – نبروه) حسب الخطة الموضوعة، وتم سحب 213 عينة مياه عشوائية من المدارس والمنشآت التعليمية حسب توزيعها على الإدارات وعدد خزانات المياه التى تم المرور عليها بالمدارس 123 خزان .

وبالنسبة لمراقبة الأغذية تم المرور على 47 مدرسة، وسحب 75 عينة، وإعدام 120 كيلو أغذية متنوعة، وتحرير 10 محاضر.

وطالب الدكتور سعد مكى – وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف المرور وسحب عينات عشوائية من المنشآت التعليمية والمنافذ الغذائية المحيطة بها فى نطاق جميع الادارات الصحية.