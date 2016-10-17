محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بالالتزام بإصدار تراخيص سليمة

شدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والإدارات المختلفة، بضرورة الإلتزام بإجراءات الحصول على التراخيص من الجهات المعنية قبل عملية إنشاء أى مبنى والتأكد من عدم وجود نزاع على أى أرض، سواء مع المحافظة أو أى جهة أخرى.

وأضاف “المحافظ” فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك أراضى تكون زراعية أو سكنية يتم البناء عليها، ويحدث بعد ذلك نزاع قانونى مع وزارتى الزراعة والإسكان وغيرهما، مشيرًا إلى أن الالتزام بذلك يؤمن عملية إدخال المرافق، والتى يتم التحايل فى إدخالها نظرًا لعدم وجود رخصة للأرض.

من جانبه شدد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، للمنطقتين الشمالية والغربية، على اللواء جمال محيى الدين رئيس حى عابدين، بشن حملات مكثفة لإزالة الإعلانات الموجودة بشوارع وسط البلد التابعة للحى حفاظا على شكل العمارات التراثى بهذه الشوارع.