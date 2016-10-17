بالصور.. ضبط عيادة بيطرية غير مرخصة في حملة تفتيشية مشتركة

المراسل: جمال نوفل

نظمت الأجهزة الرقابية ببورسعيد، اليوم الاثنين، حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري وحي الشرق ومباحث التموين وقسم شرطة الشرق وشرطة المسطحات للرقابة علي المحال التجارية، وتم التفتيش علي أحد المحال التي تعمل بمجال الأدوية البيطرية، وتبين عدم وجود ترخيص للعيادة بالدور العلوي وانه لا يتواجد اشراف بيطري معتمد.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة مخازن الأدوية والعيادات البيطرية غير المرخصة بناءًا على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة أدوية مجهولة المصدر بمعرفة المباحث، وتحرير محضر واعتماده من العميد محمد المحروقى رئيس مباحث التموين.