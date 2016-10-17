أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. ضبط عيادة بيطرية غير مرخصة في حملة تفتيشية مشتركة

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: جمال نوفل

نظمت الأجهزة الرقابية ببورسعيد، اليوم الاثنين، حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري وحي الشرق ومباحث وقسم شرطة الشرق وشرطة المسطحات للرقابة علي المحال التجارية، وتم التفتيش علي أحد المحال التي تعمل بمجال الأدوية البيطرية، وتبين عدم وجود ترخيص للعيادة بالدور العلوي وانه لا يتواجد اشراف بيطري معتمد.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة مخازن الأدوية والعيادات البيطرية غير المرخصة بناءًا على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة أدوية مجهولة المصدر بمعرفة المباحث، وتحرير محضر واعتماده من العميد محمد المحروقى رئيس مباحث التموين.

14642419_870417436426822_4354640405687348079_n 14681616_870417483093484_3666183601808219323_n 14724407_870417423093490_8125649124272005980_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات