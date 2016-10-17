سمير صبري يكشف أسرار عُمر الشريف و«عبد الحليم» في «لقاء السبت»

تستضيف الإعلامية معتزة مهابة، مقدمة برنامج “لقاء السبت” على الراديو 9090، السبت المقبل، الفنان سمير صبري.

ويفتح “صبري” – خلال اللقاء – خزائن أسراره، ويجيب عن عدة أسئلة، منها:” كيف جعلته الصدفة يقدم برنامج “النادي الدولي” بالتليفزيون، ما الذي دار بينه وبين الكاتب الكبير أنيس منصور ليلة حرب أكتوبر، وكيف كان أول من قدم برنامجه من خط النار، فضلًا عن لماذا جعل الجاسوسة إنشراح موسى تبكي بين يديه.

ويكشف الفنان سمير صبري – خلال اللحلقة – عن تفاصيل ذكرياته مع نجوم الفن والمجتمع، ومنهم عبدالحليم حافظ، عبدالوهاب، ومصطفى أمين، وماذا قال له عمر الشريف خلال رحلته مع المرض.