بالصور.. «مصر للطيران» تحتفل بأوائل الثانوية العامة قبل سفرهم إلى ألمانيا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة متجهين إلى فرانكفورت، من صالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم (3)، وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خلال سفرهم لقضاء “رحلة العُمر” في ألمانيا.

وودع أوائل الثانوية العامة – بالمطار – الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ورضا متولي، رئيس شركة مصرللطيران للسياحة “الكرنك” والأسواق الحرة، حيث أقلعت رحلة مصرللطيران رقم 785 المتجهة إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا، وعلى متنها 36 طالبًا.

وصرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران – حسبما أفاد مراسلنا – بأن ” الشركة الوطنية تسعى دائمًا لدعم المتفوقين علميًا، لاعتبارهم شمس المستقبل لوطننا مصر، واكتسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة”.

وأضاف :”ومن خلال هذه الرحلة، فإننا نهدف إلى أن يتعرف أبنائنا على المكانة التي وصلت إليها منظومة الطيران المدني من خلال تجربة السفر الفعلية التي يقوم بها الطلبة، والتي تبدأ بزيارة مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة، والقيام بجميع إجراءات ومراحل السفر، فضلًا عن مشاهدة درجات التكنولوجيا والرفاهية المتوفرة على متن طائرات الشركة”.

وقال الطيار شريف عزت – خلال توديعه للطلاب – إن” الشركة اعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ سنوات عديدة، من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية، لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية بدول أوروبا، وهذا العام تقدم مصرللطيران تذاكر مجانية لزيارة مدن ألمانيا، حيث تبدأ الرحلة بمدينة فرانكفورت مرورًا بمدينتي دوسلدروف وهانوفر، وتنتهي بزيارة برلين”.

وأشار إلى أن “مصرللطيران” تنقل – أيضًا – 50 طالبًا من أوائل الجمهورية يومي 28 و 29 أكتوبر الحالي لزيارة مدينتي ميونخ وبرلين.

وأكد رضا متولي، رئيس شركة السياحة والأسواق الحرة، قائلًا: “يسعدنا أن يكون لشركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك) دورًا في تنظيم رحلة العمر لأوائل الجمهورية من خلال تنظيم هذه الرحلة للمرة الرابعة على التوالي من حيث الإقامة والانتقالات والوجبات في المدن الألمانية التي سيزورها الطلبة.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصرللطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، بعثة طلبة الثانوية العامة بصالة الخدمة المميزة، والترحيب بهم ومنحهم هدايا تذكارية تقديرًا لتفوقهم.

وأعرب أوائل الثانوية العامة وأُسرهم والوفد المرافق لهم – قبل انطلاق الرحلة – عن شكرهم العميق للشركة الوطنية مصرللطيران، والتي تقوم بهذا الدور من منطلق مسئوليتها المجتمعية تجـاه تحفيز الشباب المصري الواعد وخاصةً المتميزين منهم في مختلف المجـالات.