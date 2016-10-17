أمن الجيزة يضبط 20 طن سكر ودقيق وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط المواد الغذائية مجهولة المصدر والمدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تمكن الرائد أحمد عاطف معاون مباحث مركز شرطة كرداسة من القبض على "كرم. س" صاحب محل بقالة تموينية بحوزته 3 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء.

تمكن ضباط مركز شرطة الصف من ضبط سيارة محملة بـ 2 طن دقيق بلدى مدعم، واعترف قائد السيارة أنه مكلف بنقل الحمولة من محافظة بنى سويف إلى الجيزة ولا يعلم مالكها.

وفى منطقة غمازة الكبرى بالصف، ألقى رجال المباحث القبض على سائق بحوزته 15 طنا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.