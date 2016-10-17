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ضبط سنتر تعليمى بدون ترخيص و35 طن سكر محجوبين عن الأسواق بالإسكندرية

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ضبط سنتر تعليمى بدون ترخيص و35 طن سكر محجوبين عن الأسواق بالإسكندرية ضبط سنتر تعليمى بدون ترخيص و35 طن سكر محجوبين عن الأسواق بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة بدائرة قسمى شرطة "ثان الرمل – سيدى جابر"، أسفرت عن ضبط عدد "35" قضية مصنفات متنوعة منهم 28 قضية مزاولة نشاط عرض مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص"، و3 محاضر مزاولة ألعاب البلاى ستيشن "بدون ترخيص"، و3 محاضر مزاولة نشاط الطباعة والإعلان "بدون ترخيص"، ومحضر مزاولة سنتر تعليمى "بدون ترخيص"، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام "ا. ع" - 30 سنة المدير المسئول عن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن عزبة جادو دائرة قسم شرطة أول العامرية بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال حجب سلعة السكر عن التداول بالأسواق بقصد إحداث أزمة مفتعلة وإنقاص المعروض منها بالأسواق لرفع ثمنها بدون مبرر، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة منها.

 

تم إعداد مأمورية استهدفت المخزن وتم ضبط المذكور وضُبط بالمخزن كمية قدرها "35" طنا من السكر، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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