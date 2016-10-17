إحالة 11 معلماً بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية إلى التحقيق بالسويس

قرر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس إحالة 11 معلماً بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنون لتغيبهم عن العمل اليوم بنسبة تزيد على الـ 10 % المقررة من إجمالى عدد المعلمين بالمدرسة حيث يبلغ عدد المعلمين بها 62 معلماً .

وقال أيمن سمير، مدير الأعلام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، جاء قرار عبد الحافظ وحيد خلال مروره اليوم على المدرسة لمتابعة سير الدراسة لأن تغيب مثل هذا العدد من المعلمين تسبب فى تعطيل جزء كبير من الحصص المقررة فى الجدول المدرسى لهذا اليوم الأمر الذى أحدث فوضى بين الطلاب فى ممرات الفصول رغم محاولات فريق الإشراف من المعلمين تحت إشراف مدير المدرسة تدارك الأمر و شغل الفصول التى تغيب عنها زملاؤهم اليوم .

و طالب عبد الحافظ وحيد إدارات المتابعة برصد نسبة الغياب بين المعلمين بكل مدرسة و إجراء حصر يومى للغياب تمهيداً لإحالة المدرسة المخالفة إلى التحقيق حال تجاوز معلميها نسبة الغياب المقررة .