النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية بعد «سبه للدين»

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة مدير مدرسة ابتدائية بنجع حمادي إلى المحاكمة التأديبية، جاء ذلك بعد أن ثبت على المتهم، الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن تعدى على أمين التوريدات بذات المدرسة بالضرب مستخدمًا في ذلك سلسلة حديدية خاصة بباب المدرسة وبالألفاظ الغير لائقة “بسب الدين” للكتب وللمدارس.

وكانت نيابة نجع حمادي الإدارية، باشرت تحقيقاتها في شكوى المدعي “ع. ع” أمين توريدات بمدرسة ابتدائية، ضد “غ. ع” مدير المدرسة، والتي تضرر فيها من قيام المشكو في حقه بسبه وتهديده وضربه بالسلسلة الحديد الخاصة بباب المدرسة التي كان يتجول بها بالمدرسة أمام المدرسين المتواجدين، وذلك حال قيام الشاكي المذكور بتوزيع الكتب الدراسية على التلاميذ يوم السبت الموافق الـ 24 من سبتمبر الماضي.

وانتهت التحقيقات – التي باشرها محمد عبد الغني البحيري، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة – إلى مجازاة موظف أمن المدرسة لإهماله في القيام بأعمال وظيفته بعد أن سمح بدخول بنات الشاكي إلى المدرسة، وتواجدهم بداخل مخزن الكتب للاشتراك معه في توزيع الكتب الدراسية، وحفظ ما نسب إلى أمين التوريدات لعدم الأهمية.

كما انتهت التحقيقات، إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي.