عرض «نجم كبير» في «اتفرج ياسلام» على القناة الثانية

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، المُذاع على القناة الثانية “الأرضية والفضائية” بالتليفزيون المصري، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الإثنين، الناقد السينمائي محسن ويفي، والمخرجة الشابة روجينا بسالي.

ويستعرض اللقاء، عرض ومناقشة الفيلم الروائي القصير “نجم كبير”، ومدته 23 دقيقة، والذي يرصد “أزمة ممثل شهير تدهورت به الأحوال، ولم يعد يعمل بعد تجاهل المنتجين له، ما دفعه إلى التخلص من الوحدة والأزمة بكتابة خطابات يشكو فيها حاله”.

“نجم كبير”، من بطولة محمود قابيل، وتصوير دكتور محسن أحمد، فيما تولت عمليات المونتاج مها رشدي، وصاغ موسيقاه خالد حماد.

برنامج “اتفرج يا سلام” من إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب، وإخراج عبد السلام جنيدي.

يشار إلى أن “اتفرج يا سلام” ينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، فضلًا عن إلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.