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طهران: إيران بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية

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طهران: إيران بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية طهران: إيران بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية

أرشيفية

قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، اليوم الاثنين، إن بلاده بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية والتي خسرتها خلال السنوات التي كانت تخضع فيها لعقوبات دولية وذلك لاستخدام عائدات النفط الدولارية في تنمية البلاد.

وقال جهانجيري وفقًا لرويترز: “ترون كيف أن بعض الجيران حققوا تقدما في السنوات الأخيرة فعلى سبيل المثال تمكن العراق من الوصول بالإنتاج إلى ما يربو على أربعة ملايين برميل يوميا… لا ينبغي أن نترك البلاد تتخلف عن الركب بسبب أناس غير مسؤولين.”

أضاف خلال مؤتمر حول قطاع النفط أن طهران ستتوقف قريبا عن استيراد البنزين مع تشغيل مصافي تكرير محلية جديدة في الأشهر القادمة.

 

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