لميس جابر: الناس ضد فيديو سواق التوك توك.. واللي هينزل يوم11\11 هينضرب في الشارع

قالت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، إن السوشيال ميديا مضللة جداً ولا تعكس حجم التفاعل الحقيقي، لافتةً إلى أن هناك كتائب إلكترونية يتم توجيهها لبعض الأغراض، التي توهم الكثيرين بأن هناك تفاعل كبير تجاه أمر ما.

تابعت “لميس” تصريحاتها خلال حوارها مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أن فيديو سائق التوك توك “عمل” رد فعل غريب جداً، حيث كان الناس ضده وليس معه، بدليل أن المقال الذي كتبته عنه “اتشير” على نطاق واسع، وتلقت إشادات كثيرة عليه و”ده معناه إن في ناس كتير بتأيدني في رأيي” على حد قولها.

وفيما يخص التساؤلات المطروحة حول دور الحكومة في تخطي الأزمات الحالية؛ قالت النائبة البرلمانية “أهني حكومة اللي بيتكلموا عنها؟” موضحةً أنه منذ ثورة يناير حتى الآن، تولت مقاليد الأمور 15 حكومة، في حين أن الحكومة الحالية التي يشتكي الكثيرون منها؛ موجودة منذ عامين فقط، لافتةً إلى أنه لكي تعمل ويكون لها أثر فعّال تحتاج لـ4 أو 5 سنوات على الأقل، ليظهر هذا الأثر “مضيفاً “البلد هتقع عشان السكر..انتوا متخيلين!!”.

وسخرت “لميس” من دعوات التظاهر لما يسمى بـ”ثورة الغلابة” في 11\11 المقبل، قائلةً ” مالها 11\11 ؟ ما ينفعش تبقا 12 \12 ولاّ 6\6؟ هتعمل ايه يعني.. ولا يعملوا حاجة.. والله العظيم لو نزل واحد لينضرب من الناس في الشارع”، موضحةً أن هناك أناس تتصيد الأخطاء والمشاكل لأهداف خاصة، في حين كنا كمصريين إبّان نكسة 1967، لم نتحدث عن الأسعار نهائياً، بل وقفنا جنباً إلى جنب، موضحةً كنا وقتها في حرب صريحة ومعلنة أما الآن فنحن في حرب أيضاً لكن “مش واضحة لكل الناس”.