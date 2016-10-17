قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد عمل إدارة مكافحة المخدرات

زار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إدارة مكافحة المخدرات بهدف الاطمئنان على سير العمل الأمني، والاستماع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم، يرافقه العميد غانم أحمد غانم المدير العام للعمليات الشرطية، والعقيد إبراهيم كبتن نائب المدير العام للعمليات الشرطية.

والعقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام وخبير الأداء المؤسسي والاستراتيجي سيف أحمد وعدد من الضباط، حيث كان في استقباله العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع بالإدارة والضباط.

واطلع خلال جولته التفقدية على الجهود التي تنفذها الإدارة خلال العام، مؤكداً أهميتها في تعزيز الأمن والأمان خاصة مع وجود الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالدولة وبتوجيهات حثيثة من وزارة الداخلية للتصدي لهذه الآفة.