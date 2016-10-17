بالصور.. القاهرة تستضيف أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

احتضنت القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعات المجلس التنفيذي (الدورة العادية 104)، للمنظمة لعربية للتنمية الإدارية- منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية- معنية بالتنمية الإدارية الشاملة في الوطن العربي.

وسبق اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى معالي وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية في الدول العربية اجتماع للسادة الخبراء/المندوبين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لدراسة ومناقشة بنود جدول الأعمال، وعرض نتائج وتوصيات الاجتماع على المجلس التنفيذي على مستوى معالي الوزراء.

وبدأ اجتماع الخبراء والمندوبين، صباح اليوم الإثنين، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الثلاثاء، ويرفع توصياته لاجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الوزراء يوم الأربعاءالموافق 19 أكتوبر 2016 م في الجلسة الصباحية لإقرار تلك التوصيات.

جديربالذكر ان المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة يتكون من سبعة دول أعضاء في المنظمة من وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري في كل من الدول التالية : المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، سلطنة عمان، دولة قطر، جمهورية مصر العربية.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت عام 1961 وباشرت عملها في عام 1969 بعد اكتمال هيئتها الإدارية، ومقرها الدائم بالقاهرة، وهي من المنظمات العربية المتخصصة المعنية بشئون التنمية الإدارية وتطوير نظم الخدمة المدنية والإصلاح الإداري في الدول العربية، وتطوير التعليم والممارسة الإدارية. وتستند استراتيجية المنظمة في الفترة القادمة إلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة في مختلف مجالات التنمية الإدارية وبصفة خاصة مجالات إدارة التكنولوجيا واستخداماتهافي الإدارة واللامركزية وتقليص حجم الإدارات الحكومية مع المحافظة على فعالية أنظمة الإدارة العامة، وغيرها من التطورات.

مع تزايد الاتجاه نحو التركيز على تدريب وإعداد القيادات الإدارية بشكل منظم ومؤسسي وفعال، إضافة إلى الاهتمام الملحوظ بإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات العامة. وإذا كانت الإدارة تختص بإدارة الأفراد والأشياء والأفكار فإننا في حاجة ملحة إلى ممارسة تلك العمليات بديناميكية فعالة بعيدأ عن السكون وبروح الإدارة الدولية، التي تتطلب العديد من المهارات الفكرية والإبداع والتغيير الفعال كمحاور أساسية في أي ممارسة وفي أي مرحلة من مراحل الإدارة من أجل مواكبة التغيرات الدولية والعربية بأساليب إدارية حديثة، وهجر الأشكال التنظيمية القديمة والمداخل الإدارية التقليدية، والاتجاه إلى المعرفة المصحوبة بتعظيم الاستفادة من تقنية المعلومات في أحداث التغيير المطلوب.

وفي إطار تنمية آفاق التعاون بين الدول العربية لدعم استراتيجيات التنمية الإدارية بها وتأهيل كوادرها البشرية الوطنية في مختلف القطاعات، ومساندتها في استيعاب وتوطين التقنيات والمهارات الإدارية التي تتطلبها إقامة دولة عصرية، تسعى المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

1- تنمية آفاق التعاون بين الدول العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة لدعم استراتيجيات التنمية الإدارية في الدول الأعضاء وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مختلف مجالات التنمية الإدارية.

> 2- تحديث وتطوير النظم والممارسات الإدارية العربية بما يجعلها قادرة على دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمتطلباتها.

3- حشد الخبرات الإدارية العربية المتخصصة والتي تمتلك الرؤى الشاملة والتجارب المقارنة لمسارات التنمية والتطوير الإداري على المستوى العالمي والإقليمي تحت مظلة واحدة لبلورة استراتيجية عربية ومنهجية عملية لدعم مسيرة وأنشطة التنمية الإدارية في الدول العربية.

4- تدريب الكوادر البشرية العربية على أحدث التطبيقات والممارسات المهنية المتخصصة واستيعاب المعارف الجديدة وتمكين تلك الكوادر من القيادة واتخاذ القرار السليم والبناء وتنمية تفكيرهم الابداعي والاستراتيجي المستقبلي.

وجب الإشارة الى أن المدير الحالي للمنظمة هو الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، من المملكة العربية السعودية، وتسلم مهام عمله اعتباراً من الأول من سبتمبر 2015، لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة بموافقة الجمعية العمومية.

المراسل – عمر جمال