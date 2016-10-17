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صحيفة: وفاة ملك تايلاند لن تؤدي لتأجيل الانتخابات

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صحيفة: وفاة ملك تايلاند لن تؤدي لتأجيل الانتخابات صحيفة: وفاة ملك تايلاند لن تؤدي لتأجيل الانتخابات

الحداد في تايلاند (أ ف ب)

ذكرت صحيفة تايلاندية، اليوم الإثنين، أن وفاة الملك بوميبون أدوليادي لن تؤثر في خطط إجراء انتخابات عامة في 2017، مما وضع حداً للتكهنات التي كانت تتوقع تأجيل العسكرية للاقتراع مع دخول البلاد في عام من الحداد.

وبدأ المعزون في التدفق من أنحاء البلاد على القصر الملكي في بانكوك لوداع الملك الراحل، وهو رمز أبوي محبوب لدى الشعب توفي يوم الخميس بعد أن جلس على عرش البلاد لمدة 7 عقود، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

وذكرت مسؤولون أنهم يتوقعون تدفق عشرات الآلاف يومياً على القصر، مع وصول أعداد كبيرة إلى العاصمة من أقاليم البلاد، وأمرت إدارة المدينة مراكز الشباب والمراكز الرياضية العامة بتوفير إقامة مجانية للوافدين.

وأثارت وفاة الملك تساؤلات بشأن احتمال تأجيل المجلس العسكري الحاكم لانتخابات تمهد الطريق لعودة الحكم المدني للبلاد، لكن صحيفة (بانكوك بوست) ذكرت أن التصويت سيجرى كما هو مخطط له.

وقالت الصحيفة “أكدت الحكومة مجدداً التزامها بتنفيذ خريطة الطريق لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أواخر العام المقبل”.

ورفض متحدث باسم الحكومة العسكرية التعليق على الأمر وقال “هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة السياسة”.

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