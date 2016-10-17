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«سي إن إن» تحذر من أزمة إنسانية مع بدء معركة الموصل

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«سي إن إن» تحذر من أزمة إنسانية مع بدء معركة الموصل «سي إن إن» تحذر من أزمة إنسانية مع بدء معركة الموصل

معركة الموصل

حذرت محطة “سي إن إن” الأمريكية، من أن أزمة إنسانية تلوح فى الأفق مع بدء الهجوم العراقي على مدينة الموصل لاستعادتها من يد تنظيم “داعش” الإرهابى.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن مصير أكثر من مليون مدني فى مدينة الموصل يظل عالقا، حيث من المتوقع أن تستمر المعركة أسابيع، إن لم يكن أشهر. ولو كانت معركتي استعادة الفلوجة والرمادي من المسلحين مؤشرا، فإن الموصل ربما تكون فوضوية للغاية.

وأوضحت المحطة الأمريكية أنه فى شمال العراق، امتلأ الطريق الرئيسي إلى الموصل بالقرى المهجورة توقعا للمعركة. لكن بالنسبة لسكان المدينة، فإن الطريق للخروج منه محفوف بمخاطر التعرض للموت سواء من قبل القناصة أو الألغام أو الجوع والعطش.

وفى الوقت الحالي، فإن مدينتهم فى براثن تنظيم معروف باستخدام المدنيين كدروع، كما أنها ساحة للمعركة. ونقلت “سي إن إن” عن اثنين من سكان الموصل قولهما إنه كان هناك قصف جوي وقصف مدفعي على المدينة طوال الليل زاد فى الساعات الأولى من صباح الاثنين. وكانت هناك دعوات من بعض المساجد للناس لمقاومة الكفار. فيما قال آخر إنه رأى مقاتلى داعش يضعون المتفجرات والحافلات المليئة بالشراك وهم يتحركون إلى غرب المدينة.

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