مصر تؤكد تضامنها مع العراق مع بدء معركة تحرير الموصل

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة العراق الشقيقة مع بدء معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متمنيًا نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود.

> كما أكد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن تنظيم داعش الإرهابي، ومن يتضامن معه أو يتبنى أيديلوجيته، وسائر التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عديدة من دول العالم، لا يمكن لها أن تصمد أو تجد ملاذًا آمنًا أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والاستقرار.