«الزراعة»: تشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم وإعدام 100 طن غير صالحة بالجيزة

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل حملاتها المكثفة لتشديد عمليات الرقابة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم والشوادر بالمحافظات المختلفة، حيث تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البطيري بالمحافظات، بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين، وذلك لضبط أية مخالفات في عمليات بيع وتداول اللحوم.

وقال “فايد” فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن، مؤكداً على أن الحملات تشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الاشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصاً على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة شنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط حوالي 100 طن من رؤوس الأبقار والأحشاء الداخلية، مخزنة بطريقة خاطئة بأحد المخازن بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، فضلا عن كون الكمية المضبوطة غير مدون عليها تاريخ الذبح ويظهر عليها علامات الفساد.

وتابعت وزارة الزراعة فى بيان لها، أن اللجنة حررت محضرًا بالواقعة، وتحريز المضبوطات تشميعها، كما قررت النيابة أخذ عينتين من اللحوم المضبوطة وفحصها بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان، والمعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث كشفت نتائج التحليل عن أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى نتيجة اختلاطها بالفضلات ونتيجة سوء النقل والتخزين.

> وأوضح البيان أن النيابة قررت إعداد المضبوطات، ودفنها بالمدفن الصحي بشبرامنت تحت إشراف مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بمعاونة الهيئة العامة للنظافة.