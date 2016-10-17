مقتل 7 وإصابة 9 من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمني

قتل 7 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح وأصيب 9 آخرون، فى المواجهات التى جرت بين هذه الميليشيات وبين قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له فى جبهات القتال بمدينة تعز جنوب غربى البلاد.

وقال المركز الإعلامى للمجلس العسكري بتعز، إن 3 من أفراد المقاومة أصيبوا فى هذه المواجهات، كما أصيب 7 من المدنيين بسبب القصف العشوائي الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية بالمدينة، وأوضح المركز أن المليشيات قصفت الليلة الماضية منطقة بئر باشا السكنية غربي المدينة، بقذائف الهاوزر، من مواقع تمركزها شمال المدينة وتسببت إحدى القذائف بسقوط جرحى أطفال إصابتة بعضهم خطيرة.

وفى سياق متصل، لقى 5 مدنيين يمنيين وأصيب 10 آخرون إثر انفجار لغم أرضى زرعته مليشيات الحوثيين وصالح باتوبيس كان يسير فى طريق يصل بين محافظة مأرب ومحافظة البيضاء المجاورة لها.

ونقل موقع المصدر أولاين الاخباري عن مصادر محلية أن الأتوبيس انفجر مساء أمس فى مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب وهو فى طريق إلى محافظة البيضاء التى تقع جنوبى مأرب.

وأضافت أن عددا من المصابين إصابتهم حرجة وتم نقلهم للمستشفى للعلاج .

يذكر أن القوات الموالية للشرعية والمقاومة حررت كل محافظة مأرب من المليشيات ماعدا أجزاء فى مديرية صرواح غربي مأرب وقد قامت المليشيات بزرع الآلاف من الألغام من المناطق التى طردت منها ولا تزال الألغام تحصد الضحايا من المواطنين .