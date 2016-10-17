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انتشار الحملات المرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

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انتشار الحملات المرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات انتشار الحملات المرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

ارشيفية

عززت اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها ولتأمين رحلات المواطنين.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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