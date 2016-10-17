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الإعلامية أسماء مصطفي: «السلع التموينية موجودة لكن إحنا بنسرق بعض»

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الإعلامية أسماء مصطفي: «السلع التموينية موجودة لكن إحنا بنسرق بعض» الإعلامية أسماء مصطفي: «السلع التموينية موجودة لكن إحنا بنسرق بعض»

الاعلامية اسماء مصطفي

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن عملية بناء الأوطان تكون صعبة دومًا، لكن هذه هي ضريبة التقدم ولا بد على الجميع أن يواجه هذا الأمر ويتحمله، حتى نصل لما نريد.

وأضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج “نهار جديد”، الذي تقدمه عبر فضائية “النهار”، أن السلع التموينية موجودة في لكن “إحنا اللي بنسرق ونداري على بعض”، لافتةً إلى إنه من السهل القبض على التجار الكبار الذين يستولون على مئات الأطنان من السكر، لكن “البقال اللي تحت البيت” والمواطن الذي يشتري 100 كيلو ليخزنهم تحسباً لأي أزمات؛ كيف سيتم التوصل إليهم؟، فمن سرق كيلو سكر كمن سرق طناً منه، على حد قولها.

وتابعت “مذيعة النهار”، أنه بعد شهر من الآن ستجد كل أطنان السكر التي اختفت موجودة في الأسواق لكن في صورة حلوى المولد النبوي، مشيرةً إلى أن الفساد الموجود في الدولة ليس بسبب فقط، فمن السهل تغيير الحكومة، لكن كلنا نشارك في الأزمة، فهناك من لا يريد من المواطن سوى رؤية الشدة والكرب “ومش عاوزنا نقوله على أي حاجة عدلة وإيجابية في البلد”.

وفي نفس السياق، أكّدت “أسماء” أن البعض يردد قائلاً ” مكنش بلاش مشروع كذا وكذا دلوقت زي قناة السويس وغيره”، مضيفةً “هو انت دفعت من جيبك فيه؟ ، الناس اللي شاركت في المشروعات دي هما اللي دفعوا فلوسها”، كما أشارت إلى أن الدول التي تسقط لا تقوم مرة أخرى؛ لذلك علينا أن نحذر من تصرفاتنا، فالأوطان لا تُبنى على “تويتر” و”فيس بوك”، لأنهم “والله ما بيوكلونا عيش” على حد تعبيرها.

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