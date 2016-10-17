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تراث باراجواي الغنائي مع عزف على الجيتار بالأوبرا

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تراث باراجواي الغنائي مع عزف على الجيتار بالأوبرا تراث باراجواي الغنائي مع عزف على الجيتار بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة باراجواى بالقاهرة في الثامنة مساء غد الثلاثاء حفلة على المسرح الكبير تتضمن فاصلين، الاول بعنوان “ تستقبل باراجواي”، وتحييه المغنية ليزا بوجادو وفرقتها التى تضم روسانا أوفيلار “جيتار”، السيدس اديليو “هارب”، فابريثيو سواريس”ايقاع” وتقدم مجموعة من اشهر الاغانى والمؤلفات التراثية الخاصة بدولة باراجوي.

وفي الفاصل الثاني يقدم عازف الجيتار اللاتينى سيسار مورا بمصاحبة مجموعة من عازفى الجيتار المصريين مجموعة من اهم مؤلفات الموسيقار الشهير اجوستين بيو باريون.

يذكر أن ليزا بوجادو، هي إحدى اشهر فنانى باراجواي وأمريكا اللاتينية بشكل عام، بدأت مشوارها الفني عام 1981 وأصدرت ستة ألبومات غنائية باللغة المحلية ولغات أخرى.

أما سيسار مورا، فهو عازف جيتار ومؤلف ومدرس موسيقى مقيم بالقاهرة، ولد عام 1989 وبدأ دراسته للجيتار وعمره 14 عاما والتحق بكونسيرفتوار كاراكاس بفنزويلا وحصل على درجته العلمية عام 2013، وهو حاليا يعمل مدرسا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويقود مشروعا لتعليم الموسيقى للأطفال.

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