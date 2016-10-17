الجيش التركي يدفع بتعزيزات على الحدود العراقية

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع العراق، اليوم الاثنين، بالتزامن مع العملية العسكرية التي يشنها الجيش العراقي مدعوما بدعم دولي لاستعادة الموصل من تنظيم داعش.

> وقال مراسلنا إن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى أطراف بلدتي شرناك وسلوبي التركيتين على الحدود العراقية.

وقالت مصادر في الجيش التركي، إن نحو نصف المقاتلين العراقيين الذين دربتهم تركيا في معسكر بعشيقة بشمال العراق وعددهم 3000 مقاتل يشاركون في عملية طرد داعش من الموصل.

وتركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود القوات التركية في بعشيقة والأطراف التي ينبغي أن تشارك في هجوم الموصل الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر لرويترز “يشارك نحو 1500 عنصر في العملية حاليا وتم الإبقاء على النصف الآخر كاحتياط.”