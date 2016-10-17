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ضبط جواهرجى يتاجر بالعملة بالبحيرة

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ضبط جواهرجى يتاجر بالعملة بالبحيرة ضبط جواهرجى يتاجر بالعملة بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين أحمد شوقى الأخرس مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث، القبض على جواهرجى أثناء قيامه بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية، متخذا من محله بمدينة كفر الدوار موقعا للسوق السوداء، وضُبط بحوزته (مبلغ 7000 دولار أمريكى و52000 جنية مصرى). 

كانت معلومات تلقاها ضباط قسم الأموال العامة فى المديرية برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس القسم مفادها اتجار "تامر ع ا " صاحب محل مصوغات ومجوهرات بكفر الدوار ومقيم الإسكندرية فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم الأموال العامة بالمديرية من ضبط المذكور حال قيامه بتغيير بعض العملات الأجنبية،  وبحوزته المبالغ المذكورة، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء.


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