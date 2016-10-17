أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن أسيوط يضبط شبكة دعارة تديرها ربة منزل

Google+ Print
أمن أسيوط يضبط شبكة دعارة تديرها ربة منزل أمن أسيوط يضبط شبكة دعارة تديرها ربة منزل

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث  قسم الآداب بمديرية أمن أسيوط القبض على دعارة تديرها ربة منزل وأخرى حاصلة على ثانوية عامة تستقطبان طالبات الجامعة لممارسة الدعارة فى منزلها مقابل 200 جنيه دائرة قسم أول أسيوط.

كان  اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب أكدتها التحريات مفادها قيام "ل . أ  . م " 44 سنة ربة منزل مقيمة بشارع علم الدين بمنطقة المعلمين دائرة قسم أول أسيوط سابق اتهامها في القضية رقم 15960 لسنة 2015 جنح أول أسيوط "ممارسة دعارة و"ر . م . أ " حاصلة على ثانوية عامة مقيمة شارع النميس دائرة قسم ثان أسيوط ,السابق اتهامها  في القضية رقم 810 لسنة 2008 جنح مركز الفتح" آداب عامة "ممارسة دعارة وذلك باستقطابهما الساقطات بداخل شقة واستغلالهن بممارسة الدعارة.  

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أشرف عليها اللواء منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، عقب التحريات السرية والمراقبة تم مداهمة الشقة وضبط كلا من "س.  م . أ " 50 سنة صاحب مطعم  مقيم بندر منفلوط و"ر.  م . ع " 26 سنة حاصلة على ليسانس حقوق  مقيمة الزيتون القاهرة ، و" آ. ف. أ "28 سنة حاصلة على ليسانس آداب وتربية بداخل الشقة، وبحوزتهم قرصى تامول مع المتهمة الثانية و 4 عوازل طبية ومجموعة من العقاقير الطبية وثلاثة أخرى بحوزة المتهمة الرابعة وعازلين طبيين مستخدمين بحوزة المتهمة الخامسة، ومبالغ مالية مع كلا منهم وكذلك مع المتهم الثالث وهواتف محمولة تستخدم في ترتيب اللقاءات بينهم. 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بصحة التحريات والضبط وجارى العمل على ضبط المتهمة الأولى 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل