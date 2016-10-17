أمن أسيوط يضبط شبكة دعارة تديرها ربة منزل

ألقى ضباط مباحث قسم الآداب بمديرية أمن أسيوط القبض على شبكة دعارة تديرها ربة منزل وأخرى حاصلة على ثانوية عامة تستقطبان طالبات الجامعة لممارسة الدعارة فى منزلها مقابل 200 جنيه دائرة قسم أول أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب أكدتها التحريات مفادها قيام "ل . أ . م " 44 سنة ربة منزل مقيمة بشارع علم الدين بمنطقة المعلمين دائرة قسم أول أسيوط سابق اتهامها في القضية رقم 15960 لسنة 2015 جنح أول أسيوط "ممارسة دعارة و"ر . م . أ " حاصلة على ثانوية عامة مقيمة شارع النميس دائرة قسم ثان أسيوط ,السابق اتهامها في القضية رقم 810 لسنة 2008 جنح مركز الفتح" آداب عامة "ممارسة دعارة وذلك باستقطابهما الساقطات بداخل شقة واستغلالهن بممارسة الدعارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أشرف عليها اللواء منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، عقب التحريات السرية والمراقبة تم مداهمة الشقة وضبط كلا من "س. م . أ " 50 سنة صاحب مطعم مقيم بندر منفلوط و"ر. م . ع " 26 سنة حاصلة على ليسانس حقوق مقيمة الزيتون القاهرة ، و" آ. ف. أ "28 سنة حاصلة على ليسانس آداب وتربية بداخل الشقة، وبحوزتهم قرصى تامول مع المتهمة الثانية و 4 عوازل طبية ومجموعة من العقاقير الطبية وثلاثة أخرى بحوزة المتهمة الرابعة وعازلين طبيين مستخدمين بحوزة المتهمة الخامسة، ومبالغ مالية مع كلا منهم وكذلك مع المتهم الثالث وهواتف محمولة تستخدم في ترتيب اللقاءات بينهم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بصحة التحريات والضبط وجارى العمل على ضبط المتهمة الأولى