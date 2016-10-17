بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة بمنطقة كرداسة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، من ضبط سيارة مسروقة بمنشية البكارى التابعة لدائرة قسم كرداسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان رجال المرور، برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، قد اشتبهوا فى سيارة تسير بمنطقة منشية البكارى، وتم استيقاف سائقها لإجراء عملية الفحص عن طريق جهاز "بى دى إيه"، وبالكشف عن بياناتها تبين أنها سيارة ملاكى مسروقة وتحمل رخص مزورة والشاسيه غير مطابق للسيارة، وصاحبها من محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.