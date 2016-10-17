أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة بمنطقة كرداسة

Google+ Print
بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة بمنطقة كرداسة بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة بمنطقة كرداسة

>كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، من ضبط سيارة مسروقة بمنشية البكارى التابعة لدائرة قسم كرداسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

كان رجال المرور، برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، قد اشتبهوا فى سيارة تسير بمنطقة منشية البكارى، وتم استيقاف سائقها لإجراء عملية الفحص عن طريق جهاز "بى دى إيه"، وبالكشف عن بياناتها تبين أنها سيارة ملاكى مسروقة وتحمل رخص مزورة والشاسيه غير مطابق للسيارة، وصاحبها من محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365