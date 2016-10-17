"تموين بورسعيد" تطرح كميات من السكر أمام الصالة المغطاة بحى الضواحى

استمرت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، فى طرح كميات من السكر بـ "5 جنيهات" للكيلو، هذا بالإضافة إلى الأسماك المدعمه من قِبل أحد التجار في اطار مبادرة "الشعب يأمر".

ومن جانبه قال مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أن منافذ البيع المتنقلة لمبادرة "الشعب يأمر" ستكون بجوار الصالة المغطاه في حي الضواحى.

وأكد "الخضر"، أن أسعر الأسماك تبدأ من١٠جنيهات للكيلو حتى 20 جنيه لأسماك "البوري، البربوني، السيوف، الشبار"، مشيراً إلى أن السيارات مستمرة يومياً في طرح هذه الكميات؛ بالإضافة إلى زيادة السلع المخفضة خلال الأيام القادمة.