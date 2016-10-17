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رئيس مدينة المحلة يشدد على مراقبة تداول السلع الاستراتيجية بالأسواق

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رئيس مدينة المحلة يشدد على مراقبة تداول السلع الاستراتيجية بالأسواق رئيس مدينة المحلة يشدد على مراقبة تداول السلع الاستراتيجية بالأسواق

>الغربية - مصطفى عادل

عقد صباح اليوم الاثنين، الاجتماع التنفيذى لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية  برئاسة اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، والمحاسب صلاح موسى، نائب رئيس المدينة، بحضور كافة الإدارات من الصحة والتعليم والزراعة والشباب والرياضة والتموين ورؤساء الوحدات المحلية وذلك لمناقشة المستجدات الطارئة على الساحة بمدينة ومركز المحلة الكبرى واتخاذ قرار بكافة الأمور المعلقة من الاجتماع السابق.

وشدد رئيس المدينة، على جميع رؤساء الوحدات بمراقبة حركة تسليم واستلام السلع الاستراتيجية من الأرز والسكر  من المخازن إلى التجار ثم إلى المواطن بالتنسيق مع مدير إدارة الزراعة وعدم التهاون وتشديد الرقابة على توصيل السلع للمستهلك النهائي، كما شدد على ضرورة تكاتف جميع المسئولين للنهوض بالدولة وتحقيق أهداف المواطنين.

 


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