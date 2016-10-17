رئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لمجلس المحافظين لبحث ملفات المشروعات الخدمية وضبط الأسعار

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس المحافظين, وذلك لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها توافر السلع التموينية الرئيسية وخطوات تكوين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر.

كما تم خلال الاجتماع بحث تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما استعرض مجلس المحافظين, خلال اجتماعه, التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظات في مختلف القطاعات, إلى جانب بحث الخطوات اللازمة لحل مشكلة القمامة وتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات.