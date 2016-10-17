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ارتفاع مؤشر نيكي عند الإغلاق بنسبة 0.3%

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ارتفاع مؤشر نيكي عند الإغلاق بنسبة 0.3% ارتفاع مؤشر نيكي عند الإغلاق بنسبة 0.3%

أرشيفية

ارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، مع استقرار الدولار أمام الين في الوقت الذي هبط فيه سهم طوكيو إلكتريك باور بعدما فاز مرشح مناهض للطاقة النووية في انتخابات محلية باليابان.

وتلقت معنويات السوق بشكل عام دعما من عودة الدولار فوق مستوى 104 ينات منذ يوم الجمعة بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التوقعات برفع الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسهم اليابانية في وقت سابق عندما نزل الدولار دون مستوى 104 ينات لكن الأسهم تعافت بعدما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 16900.12 نقطة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1352.56 نقطة في حين صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.5 بالمئة إلى 12102.44 نقطة.

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