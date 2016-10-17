أسماء مصطفى: «المصري الأصيل ياكلها بدقة ولا يبيعش بلده»

علّقت الإعلامية أسماء مصطفى، على نبأ استشهاد 3 مجنديين في سيناء أمس الاحد، مؤكدةً أن المعركة في سيناء مازالت مستمرة، وأن الحرب ضد الإرهاب لم تتوقف حتى الآن، بدليل دماء جنودنا التي مازالت تسيل بسبب الإرهاب.

> وتابعت “أسماء” تصريحاتها خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية “النهار” قائلةً:” آه قلبنا إتحرق على 3 من ولادنا لكنهم استشهدوا عشان قتلوا 14 كلب ودمروا 4 عربيات دفع رباعي وأسلحة كانت بتتهرب لمصر”، مشيرةً إلى أنه هناك دولاً كثيرة منذ فترات طويلة وهي “تربي هذا الغول” المسمى بالإرهاب لكي تدمرنا به.

وأضافت مذيعة النهار، أن الدولة بكل تأكيد تمر بظروف اقتصادية “تعبانه جدا”، لكن المصري الفقير الأصيل الذي يتاجر به بعض الإعلام وكذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي “يتعرى وياكلها بدقة ولا يبيعش بلده”، لكن هناك من يريد المتاجرة بهؤلاء و”يصوّرك” ليتاجر بك، “وهو أصلاً عايزك تحزن وتشيل الهم وتولع في نفسك ويا سلاام لو ملحقتش تطفي نفسك عشان يصوّرك ويتاجر بيك” على حد قولها.

وتابعت تعليقها مؤكدةً أننا سنجد هذه الفترة أخباراً وصوراً لشخص “شنق” نفسه وآخر أضرم النار في جسده و..و..إلخ، لكن أن تتحدث عن الإيجابيات الموجودة أيضاً “هيقولك ايه ده وندخل في دوامة”، لافتةً أنه “مفيش أسهل” من إذاعة تقارير لشكاوى الناس، لكن أين الحلول التي قدموها بعد عرض المشاكل؟

واختتمت “أسماء” حديثها قائلة: “زينة شباب جنودنا بيروحوا وتويتر وفيس بوك بيزيد.. الراجل بتاع التوك توك ده انا عارفه ان في زيه في مصر كتير وما يهمنيش متفبرك ولا حقيقي، لكن ما يهم الآن هو أن قرار مصر في أيدي الجميع “عايزها تتطربق طربقها ..عايز نستحمل ونعدي الازمة انت حر.. بس اعمل حسابك دلوقتي مبقاش في معونات ولا في حاجة هتيجي من بره محدش هيقف جمبك كفي نفسك بنفسك”.