اليوم.. وصول 1776 راكب لميناء سفاجا

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الاثنين، لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 511 راكب و 10 شاحنة و 64 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 88 شاحنة و 88 راكب و السفينة الحرية و على متنها 42 شاحنة كما تغادر العبارة امانة و على متنها 515 راكب و 28 سيارة و 11 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 53 شاحنة .

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 101 راكب و 2 شاحنة و 3 سيارة فيما غادرت السفينةNuva Fortuna وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة الرياض و على متنها 645 راكب و 4 شاحنة و 96 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 368 راكب و 14 شاحنة و 21 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 شاحنة و 63 راكب .

> كما أعلن المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 170 راكب، بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 208 راكب و 15 براد و 11 تريلا و 3 سيارة و 2 باص جيت، فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 421 راكب و 22 براد و 13 تريلا و 10 سيارة و 3 باص جيت .

وشهد ميناء الغردقة، استقبال اليخت السياحى اسكيمو و على متنه 3 فرد طاقم قادم من ميناء بورسعيد كما شهد الميناء سفر و وصول العبارة لابسبس و على متنها 93 راكب من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الداخلى الغردقة / شرم الشيخ .