نادى الطيران المصرى يختار محمد عثمان منسقاً لمهرجان البالون الدولى

أعلن نادي الطيران المصري إختياره للخبير السياحي محمد عثمان ليكون منسقا لمهرجان البالون الدولي الأول الذي ينظمه النادي بمشاركة 20 دولة فى الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وأشاد نادي الطيران المصري – في بيان صحفي – بقدرات الخبير السياحي الأقصري في الحرص على المصلحة العامة للدولة وبدوره الكبير والملموس فى تنشيط السياحة فى مصر، وثقة النادى الكاملة فى قدرته على المساهمة فى إنجاح المهرجان الذى سيكون رسالة قوية وايجابية للعالم أن الأقصر تفتح ذراعيها لكل السائحين فى العالم.

وكان قد صرح مصدر مسؤول بمطار البالون بالأقصر، بأن المحافظة ستشهد رواجا سياحيا من خلال إقامة المهرجانات، والمؤتمرات العالمية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشارك به أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، مؤكداً علي أن إختيار محافظة الأقصر لإقامة المهرجان، يأتي بهدف تنشيط السياحة في مصر عامة والأقصر خاصة، وعودة السياحة إلى ما كانت عليه قبيل ثورة يناير 2011، وقال إن فعاليات المهرجان ستبدأ في التاسع من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، وسيحلق أكثر من 60 منطادًا طائرًا في سماء الأقصر، يوميا خلال أيام فعاليات المؤتمر، مما سيعطى جمالا ويضيف روعة لتلك المدينة الأثرية الساحرة.

ويعتبر البالون الطائر أحد أكبر مقومات الجذب السياحي بمصر ويزيد نسبة السياحة بمعدلات عالية، الأمر الذي أدى إلى اهتمام الدولة بهذا النشاط في الآونة الأخيرة ودعمه، خصوصا أن الأقصر هي المحافظة الوحيدة في محافظات مصر التي يحلق فوق سمائها البالون الطائر.