بالصور.. أزمة جديدة بمجمع "كي جي " بالأقصر لعدم تأمين الأطفال

سادت حالة من القلق بين أولياء أمور الأطفال الملتحقين بمجمع "كي جي" للحضانات بحوض 18 بمدينة الأقصر، لعدم وجود حراسة علي بوابات المجمع.

ومن جانبه قال ياسر العطيفي أحد أولياء الأمور إنهم توجهوا للمجمع ولم يجدوا أية حراسة علي البوابات وتأمين الأطفال، حيث وجدوا إحدي الطالبات تخرج إلى الزراعات المجاورة لباب المدرسة، لكن تم العثور عليها قبل أن تفقد .



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كان موسى عبد الله، المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المديرية فتحت أمس الأحد، فصول مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية الرسمية بالأقصر، بحضور طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث توجد بها 10 قاعات لمرحلتى KG1 ، KG2.

وأضاف موسي عبد الله أن قيادات تعليم الأقصر حرصوا على تذليل أى عقبات تواجه التلاميذ، وأعرب موجهى رياض الأطفال عن رأيهم أن هذه الفصول سوف تكون بمثابة الحل لاستيعاب جميع الأطفال من كافة المناطق خاصة من تقل أعمارهم عن سن القبول فى المدارس المجاوره .

كما قامت مديريه التربية والتعليم بتوفير معلمات لكل القاعات فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، كما تواجد أفراد الأمن لحرص أولياء الأمور على سلامة أطفالهم.

ومن جانبه ، أكد أحمد الطيب مدير إدارة المدارس التجريبيه، أن هذه الفصول خففت الكثافات بالفصول ، كما تعد شيئاً ايجابياً باعتبارها تخص رياض الأطفال فقط.