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هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية

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هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية

مؤشرات الأسهم الأوروبية (أرشيفية)

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تعرض السوق لضغوط من نشر بيانات ضعيفة من شركات مثل مجموعة بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية للأسماك.

وتراجعت أسواق الأسهم أيضا بفعل التصريحات التي أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين مساء الجمعة بشأن الحاجة لاتخاذ خطوات قوية لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وهو ما أعطى دعما لعائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو سبعة بالمئة.

وهبط سهم بيرسون 4.1 بالمئة وكان من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشري فايننشال تايمز البريطاني وستوكس 600 بعدما حذرت الشركة من ظروف تجارية قاسية.

كما هبطت أسهم مارين هارفست بنسبة 3.7 بالمئة بعدما خفضت الشركة المستوى الاسترشادي لإنتاج عام 2016.

وكان مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني فتحا منخفضين 0.4 بالمئة.

 

 

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