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محلل إيرانى يدعو بلاده لإظهار حسن نوايا لمصر وتأمين احتياجاتها النفطية

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محلل إيرانى يدعو بلاده لإظهار حسن نوايا لمصر وتأمين احتياجاتها النفطية محلل إيرانى يدعو بلاده لإظهار حسن نوايا لمصر وتأمين احتياجاتها النفطية

>كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

دعا المحلل السياسى الإيرانى على أكبر فرازى، بلاده لإظهار حسن النوايا تجاه ، وأن تعلن استعدادها لتأمين احتياجات مصر من البترول، دون الدخول فى منافسة مع دول أخرى.

 

وأضاف الكاتب فى مقاله بصحيفة آرمان الإصلاحية، أن إيران دائما تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة ثقافية فى العالم العربى، وتعتبر أن التقارب مع الشعب المصرى سيصب فى صالح العالم الإسلامى.

 

ورأى "فرازى"، أن سوء التفاهم الموجود بين مصر وإيران يمكن حله على المدى البعيد، لكنه أكد على أن تكتيك بلاده المناسب فى هذه المرحلة هو "إظهار حسن النوايا إلى مصر"، مشيرا إلى أنه لو لم يرحب الساسة المصريين، فسوف يؤثر ذلك بشكل إيجابى على النخب والمفكريين والرأى العام المصرى.

 

ودعا المحلل الإيرانى لإقرار بلاده علاقات مؤثرة مع مصر، قائلا "ليس لمواجهة لكن لإظهار اهتمامنا بمصر باعتبارها بلدا هاما وثقافيا فى العالم العربى".

 

وفى الوقت نفسه، قال فرازى، إنه لا يجب أن تتفاءل إيران وتعتقد "أن الخلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية سيؤدى إلى أن تفقد مصر المملكة، لأن ذلك لن يحدث أبدا". "ولا يجب التشاؤم وألا نستغل الفرصة المواتية، مع العلم أن مصر تحتاج إلى العالم العربى والسعودية"، معتبرا أنه سواء قبلت مصر أو رفضت العرض الإيرانى فإيران فائزة على حد تعبيره.


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مصر 365

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