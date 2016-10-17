مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع العراق مع بدء معركة تحرير الموصل

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، عن تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة العراق الشقيقة، مع بدء معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، متمنياً نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود .

وأكد المتحدث باسم الخارجية - فى بيان صحفى صباح اليوم الإثنين - على أن تنظيم داعش الإرهابي، ومن يتضامن معه أو يتبنى أيديلوجيته، وسائر التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى مناطق عديدة من دول العالم، لا يمكن لها أن تصمد أو تجد ملاذا آمناً أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والاستقرار.