وزير الاتصالات ينفي ما تردد حول تهديد شركات المحمول بسبب رخصة الجيل الرابع

نفى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، ما تردد عن توجيه الوزارة تهديدات لشركات المحمول بسبب رخصة الجيل الرابع.

وأضاف القاضي – خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا العاصمة” المُذاع على فضائية “cbc”، أمس الأحد – أن” قطاع الاتصالات فخور بالشراكة بين المصرية للاتصالات وفودافون”، مضيفًا: “هناك نقاش للحفاظ على هذه العلاقة”، لافتًا إلى أن تخارج المصرية للاتصالات من فودافون سيخضع لمفاوضات وسنراعي منع تضارب المصالح.

وأوضح وزير الاتصالات، أن توقيع عقود الجيل الرابع للمحمول أحد عوامل جذب الاستثمار والتنمية وخزانة الدولة، مشيرًا إلى إجراء أولى تجارب خدمات الجيل الرابع اليوم، مبديًا سعادته بحصول جميع شركات المحمول على تراخيص الجيل الرابع لتقديم أفضل الخدمات.

وتابع: “الترددات المتاحة ستسمح بتحسن الخدمات المقدمة للعملاء”، مقدمًا التهنئة للشعب المصري على توقيع رخصة الجيل الرابع، “بحسب بوابة أخبار اليوم”.