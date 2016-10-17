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ضبط 500 جرام حشيش و27 قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بأسيوط

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ضبط 500 جرام حشيش و27 قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بأسيوط ضبط 500 جرام حشيش و27 قرص مخدر بحوزة 5 أشخاص بأسيوط

ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على خمسة أشخاص وبحوزتهم 465 جرام حشيش 27 قرصا مخدرا، وذلك فى إطار خطة المديرية لضبط المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط كلًا من”م. م . م”،30 سنة – فلاح ، و “م.ع.م”، 37 سنة – فلاح ، و”ا.س.س”، 32 سنة – فلاح الجميع مقيمين بني هلال دائرة مركز القوصية وبحوزتهم 350 جرام من مادة الحشيش المخدر و مبلغ مالي 2030 جنية وسكين و ميزان بقصد الاتجار وضبط “ز.ف.ف”، 44 سنة – فلاح ومقيم بنزلة الملك دائرة مركز ساحل سليم وبحوزته ٢٧ قرص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي.

وضبط “ن.ع.م”، 26 سنة – ربة منزل، ومقيمة غرب البلد دائرة قسم أول وبحوزتها 65 جرام من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالى قدرة 400 جنية بقصد الإتجار.

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