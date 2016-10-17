نازح يمنى يقتل زوجته و4 من أبنائه

قتل نازح يمنى مضطرب نفسيا زوجته وأربعة من أطفاله تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة فى مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن .

ونقلت صحيفة "عدن الغد" فى نسختها الإلكترونية عن شهود عيان أن المواطن محمد المشولى أطلق الرصاص على أفراد أسرته من سلاح إلى، ولكن إحدى بناته هربت من المجزرة وظلت تبكى فى الشارع وتقول أن أباها قتل أمها وأخوتها، فتم إبلاغ أجهزة الأمن .

وأشارت إلى أن أحد المواطنين استبق أفراد الأمن وذهب إلى مسرح الجريمة، واشتبك مع القاتل الذى أطلق رصاصة عليه لم تصبه حتى تجمع عدد من المواطنين وأخذوا سلاحه وألقوا القبض عليه وسلموه لأجهزة الأمن التى أودعته السجن .

وأوضح الشهود أن الضحايا قتلوا بعد تعرضهم لوابل من الرصاص وأن القاتل يعانى من حالة نفسية وليس من سكان لحج وهو نازح مع أسرته من مديرية الوازعية بمحافظة تعز المجاورة التى تشهد قتالا عنيفا بين المقاومة والقوات الموالية للشرعية وبين مليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح .