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رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الموصل" تزامنا مع تحريرها من داعش

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رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الموصل" تزامنا مع تحريرها من داعش رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الموصل" تزامنا مع تحريرها من داعش

>كتبت مريم بدر الدين

دشن عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "الموصل" تزامنا مع بدء العملية العسكرية للجيش العراقى لاستعادة مدينة الموصل وضواحيها من تنظيم داعش.

 

و تضامن معظم المغردين على الهاشتاج مع أهل مدينة الموصل فى حربهم ضد داعش فقال أبو حمد: " اللهم أنصر أهلنا فى الموصل وكن عونا لهم"، وقالت عبير "أبناء العراق يأبون ألا أن تكون الموصل عراقية... لا مكان لداعش فيها".

 

بينما قال أبو عدى " اللهم انا نستودعك أهل الموصل الله احفظهم اللهم سلمهم ..اللهم من أراد كيد بهم فشل يده وشتت أركانه".

 

 

 

 


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