رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الموصل" تزامنا مع تحريرها من داعش

دشن عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "الموصل" تزامنا مع بدء العملية العسكرية للجيش العراقى لاستعادة مدينة الموصل وضواحيها من تنظيم داعش.

و تضامن معظم المغردين على الهاشتاج مع أهل مدينة الموصل فى حربهم ضد داعش فقال أبو حمد: " اللهم أنصر أهلنا فى الموصل وكن عونا لهم"، وقالت عبير "أبناء العراق يأبون ألا أن تكون الموصل عراقية... لا مكان لداعش فيها".

بينما قال أبو عدى " اللهم انا نستودعك أهل الموصل الله احفظهم اللهم سلمهم ..اللهم من أراد كيد بهم فشل يده وشتت أركانه".