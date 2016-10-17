5 طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن بعد الحمل

ترتبط رخاوة الدهون أسفل البطن وضعف عضلات الحوض بزيادة الدهون في هذه المنطقة بعد الحمل. يتطلب التخلص من هذا الوزن الزائد وخاصة الدهون حول البطن وقتاً وجهداً، لكن يمكنك الاعتماد على هذه الطرق لتحقيق الهدف في وقت أقل، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي:

* اصطحبي طفلك في عربته للمشي يومياً. ابدأي بمسافة قصيرة تزيد تدريجياً حسب قدرتك. المشي مسافة 1.6 كم يساعدك على حرق 100 سعرة حرارية.

* هذا التمرين سيساعدك على تقوية عضلات أسفل البطن والحوض: استندي إلى الحائط مع تباعد الساقين. بإشراك عضلات الحوض في الحركة انزلي لأسفل قليلاً في حركة القرفصاء، واستمري في هذه الوضعية لـ 10 ثوانٍ ثم انهضي لوضعية الوقوف. كرّري الحركة 20 مرة.

* تمرين آخر من الضروري أن تقومي به في هذه المرحلة: تمددي على ظهرك على الأرض مع ثني الركبتين وتثبيت القدمين. مع إبقاء الذراعين على الأرض ارفعي خصرك بمشاركة عضلات الحوض لأعلى، بعد عد بضع ثوانٍ في هذه الوضعية قومي بخفض خصرك ليعود إلى ملامسة الأرض. كرّري التمرين 4 أو 5 مرات، ثم مع الوقت 8 مرات.

* الرضاعة الطبيعية من أفضل الطرق لحرق مزيد من السعرات الحرارية. تساعد الرضاعة على إطلاق مواد تقلص حجم الرحم لينكمش عائداً إلى حجمه قبل الحمل.

* إذا استطعت الاشتراك في بعض برامج اليوغا سيساعدك ذلك كثيراً على التخلص من دهون البطن بسرعة.