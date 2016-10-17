بالصور.. «منتخب السلة» يصل القاهرة عقب خسارته ٣ لقاءات ببطولة العالم

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، منتخب مصر لكرة السلة، قادمًا من جوانزو الصينية، وذلك عقب المشاركة في بطولة العالم، حيث خسر المنتخب بعد خوضه ٤ لقاءات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن المنتخب وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من جوانزو، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بمبنى الركاب رقم “٣”.

وقال زاهر عبدالباسط، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة، إن ” الفريق لعب 4 مباريات في البطولة، وتعرض للخسارة من منتخب أندروا، وفاز على منتخب الأرجواي، ثم خسر منتخب أندونسيا بخطأ تحكيمي، ثم جاءت الخسارة الأخيرة من منتخب سلوفينيا حيث ودع البطولة”.

وأضاف المدير الفني ل، أن البطولة استمرت من الفترة 10 إلى 15 من الشهر الحالي، وخاض بها المنتخب 4 مبارايات فاز بواحدة، وخسر ثلاثة.