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«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

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«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 «الأرصاد»: طقس اليوم معتدل على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

 

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة, فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع – بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر – أن تكون درجة الحرارة معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن :” القاهرة 21 – 29، الإسكندرية 21 – 27، الغردقة 23 – 3، شرم الشيخ 26 – 34، وسط الدلتا 21 – 29، الأقصر 21 – 35، أسوان 23 – 37، شلاتين 22 – 34، وحلايب 24 – 32″.

أ ش أ

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