مسؤول بوزارة خارجية كوريا الشمالية يحذر من إجراء تجارب نووية جديدة وتوجيه ضربة وقائية

حذر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية من أن بلاده سوف تجري تجارب نووية جديدة وتوجه ضربة نووية وقائية.

وقال المدير لي يونج بيل بمعهد بحوث الشئون الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة تمتلك الأسلحة النووية التي تستهدف عاصمة كوريا الشمالية وزعيمها، مؤكدا على أن كوريا الشمالية لن تتراجع في حال وجود التهديدات النووية الأمريكية، وفقا لما نشرته قناة إن بي سي التلفزيونية الأمريكية في يوم 16 أكتوبر(بالتوقيت الامريكي)، وفقًا لما أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وذكر “لي” أن كوريا الشمالية ستوجه ضربة نووية وقائية قبل الولايات المتحدة في حال وجود أي تحرك أمريكي لتوجيه ضربة نووية وقائية ضدها، لأنها تمتلك التقنية ذات الصلة.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية قد تجري التجارب النووية السادسة والسابعة والثامنة، مؤكدا على أن أية عقوبة تفرضها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لن تمنعها من تطوير الأسلحة النووية.

وقال مسؤول آخر هو “هوانغ يونغ نام” للقناة، إن كوريا الشمالية قد طورت تكنولوجيا صواريخ باليستية قادرة على ضرب الأراضي الرئيسية الأمريكية، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية تكذب قائلة إن ذلك غير صحيح.

وبدوره، قال المسؤول عن برنامج الفضاء الكوري الشمالي “لي وون هيوك”، إن كوريا الشمالية ستطلق قمرا صناعيا على متن صاروخ، موضحا أن هدفها من برنامج الفضاء ليس الوصول إلى القمر فقط، بل أيضا إلى كواكب أخرى.

ونفى مزاعم بأن روسيا أو إيران تدعمان برنامج الفضاء الكوري الشمالي، قائلا إن برنامج الفضاء هو كوري شمالي خالص .