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البشمركة الكردية تحرر 9 قرى خلال الساعات الأولى من عملية تحرير الموصل

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البشمركة الكردية تحرر 9 قرى خلال الساعات الأولى من عملية تحرير الموصل البشمركة الكردية تحرر 9 قرى خلال الساعات الأولى من عملية تحرير الموصل

قوات البشمركة

أعلن التلفزيون العراقي الحكومي، اليوم الاثنين، أن قوات البيشمركة الكردية العاملة ضمن القوات المكلفة بتحرير الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”، تمكنت من تحرير تسع قرى خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.

وذكر تلفزيون “العراقية” “أن طلائع قوات البيشمركة الكردية تمكنت خلال الساعات الأولى من انطلاق عملية الموصل من تحرير تسع قرى في محيط الجبل الأصفر، بعد اقتحام السواتر الأولى”، مشيرا إلى أن أربعة آلاف من البيشمركة يشاركون في العملية.

وتحدثت التقارير عن فرار عناصر التنظيم من المواجهات، مشيرة إلى أن القوات تواصل تقدمها في منطقتي برطلة وبعشيقة بدعم جوي من الطيران العراقي والتحالف الدولي.

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